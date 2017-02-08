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Hayvancılıkta büyük kayıp!

Gelişmiş ülkelerde son derece sınırlı düzeyde gerçekleşen buzağı ölümleri Türkiye'de ise çok yüksek. Ülkemizde her yıl yaklaşık 480 bin buzağı çeşitli nedenlerden ölüyor. Bunun parasal kaybı 4 milyar liraya yaklaşıyor.

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:29
Hayvancılıkta büyük kayıp!

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, köy bazlı buzağı bakım evlerinin ekonomiye milyarlarca lira kazandırabileceğini bildirerek, “her yıl doğan 3.4 milyon buzağının daha 1 yaşına gelmeden 450-480 bininin ölümünün potansiyel maliyetinin 3.9 milyar liraya ulaşıyor. Şunu unutmayalım, bu kadar buzağıyı yaşatamadığımız için zamanla ekonomiye kazandıracağımız, 1.6 milyar liralık eti, 1.7 milyar liralık damızlık düveyi, 600 milyon liralık da sütü kaybediyoruz” dedi.

Bayraktar, gelişmiş ülkelerde buzağı ölümleri son derece sınırlı düzeyde yüzde 5’in altında gerçekleştiğini, buzağı ölümleri önlemesinin ekonomiye 3.9 milyar lira, yarı yarıya azaltılmasının 2 milyar liraya yakın bir kaynak kazandıracağını belirtti.

İthalata 2.2 milyar dolar ödendi

İç piyasada kırmızı et fiyatlarının aşırı yükselmesiyle birlikte de 2010 yılında ithalatın başladığını bildiren Bayraktar, 2010 yılından 2016 yılı sonuna kadar 1 milyon 148 bin baş besilik dana ithalatı için 1 milyar 216 milyon dolar, aynı dönemde 309 bin damızlık düve ithalatı için 984 milyon dolar döviz ödendiğini belirtti.

Ödenen toplam döviz miktarının 2.2 milyar doları geçtiğini vurgulayan Bayraktar, sadece 2016 yılında 381 bine yakın besilik dana ithalatına 360.1 milyon dolar, 58 bini aşkın damızlık düve ithalatına ise 154.9 milyon dolar, toplamda 515 milyon dolar döviz ödendiğini bildirdi.

Bayraktar, kaybedilen buzağı ve dana sayısının 2016 yılında ithal edilen besilik dana ve damızlık düve sayısını hesaba göre değişmekle birlikte 11 bin ile 41 bin arasında aştığını belirtti.

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Hayvancılıkta Büyük KayıpTZOBTürkiye Ziraat Odaları Birliği
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