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Hazine 15.1 milyar TL borçlanacak

Hazine, Martta 6.6 milyar, Nisanda 4.2 milyar ve Mayısta da 4.3 milyar lira olmak üzere 3 ayda 15.1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu borçlanma bankaları daha da abat edecek.

01 Mart 2018 Perşembe 17:06
Hazine 15.1 milyar TL borçlanacak

Hazine, Martta 6.6 milyar, Nisanda 4.2 milyar ve Mayısta da 4.3 milyar lira olmak üzere 3 ayda 15.1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu borçlanma bankaları daha da abat edecek. Hazine Müsteşarlığının Mart-Mayıs 2018 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, Martta 6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6.6 milyar liralık, Nisanda 3.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4.2 milyar liralık, Mayısta 3.9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4.3 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Hazine'nin toplam 13.7 milyar liralık ödemeye karşılık 15.1 milyar TL borçlanması dikkat çekiyor. EKONOMİ SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
EkonomiHazineTürkiyeBorçIç Borç
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