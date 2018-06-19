Hazine rekor faizle borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (511 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 18.49, bileşik faiz yüzde 19.35 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 871.2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 675 milyon lira, net satış 639.1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 390 milyon liralık teklif alındı ve 2 milyar 48.2 milyon liralık satış yapıldı. İkinci ihalede 6 yıl (2177 gün) vadeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 1 milyar 38 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 327 milyon lira, net satış 302.9 milyon lira olarak gerçekleşti. Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 16.28, bileşik faiz yüzde 16.94 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 712 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 829 milyon lira, net satış 699,6 milyon lira oldu.

AA