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Hazine, yüzde 19 faizle borçlandı!

Hazine, 9 Temmuz'da düzenlediği üç tahvil ihalesinde 12 milyar 452.8 milyon lira borçlandı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:28
Hazine, yüzde 19 faizle borçlandı!

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 18.86, bileşik faiz yüzde 18.99 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 445.2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 754 milyon lira, net satış 642.2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 200.5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 100.2 milyon liralık satış yapıldı. İkinci ihalede 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 17.33, bileşik faiz yüzde 18.08 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 989 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 640 milyon lira, net satış 1 milyar 595 milyon lira olarak gerçekleşti. Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1.65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 3.18 reel bileşik faiz yüzde 3.2 oldu.
HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 09.07.2018 17:28
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