Hazır giyim ihracatının 3’te 1’i iki ülkeye yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) derlediği verilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı bu yılın ilk yarısında 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7.7 artarak 8 milyar 823 milyon 731 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde sektörün 8.8 milyar dolarlık ihracatının 1 milyar 652 milyon 430 bin doları Almanya’ya, 1 milyar 153 milyon 77 bin doları İspanya’ya yapıldı. Böylece söz konusu iki ülke, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından yüzde 31.8 pay aldı. İhracatın, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya’ya yüzde 7.2’lik, İspanya’ya ise yüzde 26.8’lik artış kaydetmesi dikkati çekerken, bu iki ülkeye yapılan ihracatın 1 milyar doları aşması da diğer bir öne çıkan unsur oldu. Öte yandan yılın ilk yarısında sektörün 2017’nin aynı dönemine göre elde ettiği 633.7 milyon dolarlık ihracat artışının 110.7 milyon doları Almanya’ya, 243.7 milyon doları da İspanya’ya kaydedildi. Böylece sektörün ilk yarıdaki ihracat artışının 5’te 1’ine de bu iki ülke imza attı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ocak-haziran döneminde Almanya ve İspanya’nın ardından en çok ihracatı İngiltere’ye gerçekleştirdi. Bu dönemde İngiltere’ye 961.8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Sektörün en fazla ihracat yaptığı diğer ülkeler ise 500.1 milyon dolarla Hollanda, 455.8 milyon dolarla Fransa, 343.7 milyon dolarla Irak, 302.2 milyon dolarla İtalya oldu. EKONOMİ SERVİSİ