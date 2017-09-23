Hazır giyim sektörü Paris'ten memnun döndü

PV Fuarı özellikle Avrupalı alıcıların yoğun katılımına sahne oluyor. 2016 yılında 17 milyar dolarlık ihracatının 12 milyar dolarını AB ülkelerine yapan Türk hazırgiyim sektörü, PV Fuarı sayesinde ihracat hacmini arttıracak zemini yakaladı. 19-21 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu yıl beşinci kez üstlendi. Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’na 2016 yılında 15, 2017 yılının Şubat ayındaki fuara 18 firma ile katıldıklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, bu sefer 22 firma ile katıldıklarını, PV Fuarı’na Türk Hazırgiyim Sektörü'nün ilgisinin artmasından mutlu olduklarını, katılımcı sayısındaki artışın önümüzdeki dönemde Fransa ve Avrupa ülkeleri ihracat rakamlarına yansımasını umduklarını kaydetti. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL