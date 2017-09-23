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Hazır giyim sektörü Paris'ten memnun döndü

Tasarım ve Ar-Ge yatırımlarıyla tüm dünyanın tercih ettiği koleksiyonlara imza atan Türk Konfeksiyon Sektörü, dünyanın en prestijli tekstil ve hazırgiyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'nda Sonbahar– Kış 2018 koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara sundu

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:12
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Hazır giyim sektörü Paris'ten memnun döndü

PV Fuarı özellikle Avrupalı alıcıların yoğun katılımına sahne oluyor. 2016 yılında 17 milyar dolarlık ihracatının 12 milyar dolarını AB ülkelerine yapan Türk hazırgiyim sektörü, PV Fuarı sayesinde ihracat hacmini arttıracak zemini yakaladı. 19-21 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu yıl beşinci kez üstlendi. Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’na 2016 yılında 15, 2017 yılının Şubat ayındaki fuara 18 firma ile katıldıklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, bu sefer 22 firma ile katıldıklarını, PV Fuarı’na Türk Hazırgiyim Sektörü'nün ilgisinin artmasından mutlu olduklarını, katılımcı sayısındaki artışın önümüzdeki dönemde Fransa ve Avrupa ülkeleri ihracat rakamlarına yansımasını umduklarını kaydetti. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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TasarımArgeDünyaİmzaFuarSonbahar - KışKoleksiyon
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