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Hazır giyim sektörü zorda

AB gözünde Türkiye'nin Pakistan ve Bangladeş’le seviyesinde olduğunu söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, AB’nin ithalat yaptığı ülkeler arasındaki Türkiye ikincilikten üçüncülüğe gerilediğini açıkladı

23 Ocak 2018 Salı 00:05
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Hazır giyim sektörü zorda

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 21. Olağan Genel Kurulu sonrası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Hadi Karasu, görevi devraldıktan hemen sonra Türk hazır giyimin hak ettiği noktaya gelmesi için gerekenleri öncelik sırasına koyarak hükümete çağrıda bulundu. TGSD Başkanı Karasu, “AB’nin ithalat yaptığı ülkeler arasındaki yerimiz ikincilikten üçüncülüğe gerilemiş durumda.

Türk siyasi otoritesini, Türk hazır giyim üreticisini yönlendirecek, markalaştıracak ve destekleyecek yeni projeler için birlikte çalışmaya davet ediyoruz. AB gözünde Pakistan ve Bangladeş’le denklik Türkiye için büyük tehdittir” dedi.

En önemli pazar Avrupa

En önemli pazarın AB ülkeleri olduğunun altını çizen Karasu, “Hazır giyim ihracatımızın yüzde 74’ünü AB üye ülkelerine yapıyoruz. AB’deki konumumuzu korumak bizim için çok önemli. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ile yakın temasların artırılması 2018 hedeflerimiz içinde öncelikli olarak yer almaktadır.

Bunun yanı sıra ABD pazarı bizim için önemli bir hedef olmalıdır. Bu pazara girmek rakamsal açıdan büyük bir açılım sağlar” dedi. Karasu şöyle devam etti: “AB’nin ithalat yaptığı ülkeler arasındaki yerimizi ikincilikten üçüncülüğe kaybetmiş durumdayız. Çin ve Bangladeş’in gerisinde yaklaşık yüzde 7-8 oranında bir tedarik sağlamaktayız.

Bangladeş ve Pakistan ucuz iş gücü ülkeleri olarak konumlanmakta, AB ve ABD tarafından teşvik edilip desteklenmektedir. Biz de devletimizle üzerinde çalıştığımız projelerimizi paylaşacağız. Türk hazır giyim sektörümüzün doğru stratejilerle, yeni teknolojileri kullanarak, katma değeri daha yüksek markalı ve teknik ürün ihracatını büyütebilmesi için yol gösterici ve yol açıcı olacağız."

Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyePakistanBangladeşIthalat
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