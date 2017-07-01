Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

Buna göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1.8 artarak 12 milyar 70 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 artarak yaklaşık 12.1 milyar dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 4.5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin haziran ayı ihracat verilerini açıkladığı programa katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ihracatçılar için üzerinde çalışılan birçok reform konusunun olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu reformları hayata geçireceğiz. Bu reformlar istihdamın artışı, üretimin artışı için yapılacak reformlar. Şu anda AB ile Gümrük Birliği'ni nasıl güncelleriz onun için çalışıyoruz. Küresel entegrasyon büyümenin adımıdır. İhracatçımızı Turquality programı ile desteklemeye devam edeceğiz. Dünya ihracatında payımız artıyor. 2002'de dünya ticaretindeki payımız yüzde 0.55'ti, şimdi yüzde 0.80 oldu. 2000'li yıllarda ihracat yaptığımız ülke sayısı 8'di şimdi 30. Tek bir pazara, ürüne bağımlılığımız yok. Türkiye başarı sağlamıştır. 254 pazara ihracat yapıyoruz. İhracattaki teknoloji oranı da artıyor. 2000'li yılların başında toplam ihracat üzerinden düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 47 idi. Bu oran yüzde 35'e geriledi. Orta ileri ve ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 37'ye çıktı" dedi. HABER MERKEZİ