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Haziran'da cari açık 3 milyar doları buldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Haziran ayı 'Ödemeler Dengesi' verisini (Cari Açık) açıkladı

10 Ağustos 2018 Cuma 15:30
Haziran'da cari açık 3 milyar doları buldu

Buna göre Türkiye'nin cari işlemler açığı, Haziran'da bir önceki yılın Haziran ayına göre 818 milyon ABD doları azalarak 2 milyar 973 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. On iki aylık cari işlemler açığı ise 57.386 milyar ABD doları oldu. Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon ABD doları azalarak 4.388 milyar ABD dolarına geriledi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon ABD doları artarak 2.385 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon ABD doları tutarında artarak 1.881 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolara geriledi.

Bir önceki yılın Haziran ayında 285 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında da 38 milyon dolar net giriş kaydetti.
HABER MERKEZİ

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