Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99253
ALTIN
185.453
DOLAR
4.5727
STERLİN
6.0582
EURO
5.3704

Haziranda en çok dolar kazandırdı

Haziran ayı enflasyon verileri dikkate alındığında geçen ay en fazla reel getiri dolardan elde edildi. TÜFE ile indirgendiğinde kazanç oranı Euro'da yüzde 0.65 oldu

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:44
Haziranda en çok dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının Haziran ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziran ayında en fazla reel getiri dolardan sağlandı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.81 ile dolarda gerçekleşti.

Borsa zarar ettirdi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro yüzde 0.24 oranında yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0.77, mevduat faizi yüzde 1.85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.11 ve BIST 100 endeksi yüzde 9.21 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 0.65 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0.36, mevduat faizi yüzde 1.45, DİBS yüzde 5.72 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.84 kayba neden oldu.

Yıllık bazda en çok Euro kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.66 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.31 oranında kaybettirdi.

EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21. yüzyılın savaşı böyle
21. yüzyılın savaşı böyle
Ülkelerin değeri markalarla ölçülüyor
Ülkelerin değeri markalarla ölçülüyor
İhracatın yüzde 10’u makineden
İhracatın yüzde 10’u makineden
Dolar, 4.5 bandına geriledi
Dolar, 4.5 bandına geriledi
Devletten yapılandırma tanıtım kampanyası
Devletten yapılandırma tanıtım kampanyası
Hazine, yüzde 19 faizle borçlandı!
Hazine, yüzde 19 faizle borçlandı!
ABD, dünya ticaretini baltalıyor
ABD, dünya ticaretini baltalıyor
Irak pazarı 'altın yumurtluyor'
Irak pazarı 'altın yumurtluyor'
54 ülkeye ihracat yapıyor
54 ülkeye ihracat yapıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim