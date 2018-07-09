Haziranda en çok dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının Haziran ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziran ayında en fazla reel getiri dolardan sağlandı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.81 ile dolarda gerçekleşti.

Borsa zarar ettirdi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro yüzde 0.24 oranında yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0.77, mevduat faizi yüzde 1.85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.11 ve BIST 100 endeksi yüzde 9.21 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 0.65 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0.36, mevduat faizi yüzde 1.45, DİBS yüzde 5.72 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.84 kayba neden oldu.

Yıllık bazda en çok Euro kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.66 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.31 oranında kaybettirdi.

EKONOMİ SERVİSİ