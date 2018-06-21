Hazırgiyimde ödül gecesi

Türkiye ekonomisinin lokomotifi hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen yıl gerçekleştirilen 17 milyar dolarlık ihracata damga vuran firmalar, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Etkinlikte konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 2017’de sektör olarak Türkiye’ye cari açığın yüzde 30’u kadar net döviz kazandırdıklarını bildirdi. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün net döviz getirisinde 14 milyar dolar ile açık ara önde olduğunu vurgulayan Gültepe, hazırgiyimde 60 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için dijital dönüşümün özel destek kapsamına alınmasını istedi.

Payımızı alamıyoruz

Gültepe, Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyonda 5’inci büyük tedarikçi ülke olmasına rağmen dünya ticaretinden hak ettiği payı alamadığına dikkat çekti. Yaklaşık 500 milyar dolar olan küresel ticarette Türkiye’nin payının yüzde 3.4 olduğunu hatırlatan Gültepe, şöyle devam etti: “Elbette küresel pazardaki payımızı yeterli görmüyoruz. Sektör olarak orta vadede 60 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için geçen yıl hazırladığımız ‘Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi’ ile oyun planımızı değiştirdik. Planımızda yer alan 4 temel hamlede önceliği üretime verdik. Çünkü üretim yoksa ihracat, ihracat yoksa döviz, döviz yoksa büyüme yok. Anadolu’nun her tarafını üretim üssü yapacağız. Güzel İstanbul’umuzu ise dünyanın belli başlı moda merkezlerinden biri haline getireceğiz.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de, 2018’in ilk 5 ayında ihracatta yüzde 10’luk büyüme yakalayan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün yılı tüm zamanların ihracat rekoru ile kapatacağına inandığını vurguladı. EKONOMİ SERVİSİ