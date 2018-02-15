HD uyumlu olmayan uydu alıcıları çöpe

Türksat tarafından geliştirilen sıkıştırılmış yeni MPEG-4 HD formatıyla uydu platformlarında yayın yapan tüm SD televizyon yayınları HD olacak ve eski SD uydu alıcıları yakın gelecekte tarihe karışacak.

Yüksek çözünürlüklü HD yayınların her eve ulaşması için TUYAD kurumsal üyelerinin başlattığı kampanya ile eski SD uydu alıcılarını getirenlere yeni HD uydu alıcıları yüzde 20 indirimli olarak satışa sunulacak.

TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, "TV yayınlarındaki HD dönüşümün 2.7 milyar dolarlık bir hacim oluşturacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2018 sektörün hareketli olacağı bir yıl olacak.

Ayrıca çok önemsediğimiz bir konu daha var. Eski uydu alıcılarının geri toplanması konusunda ELDAY derneğiyle önemli bir iş birliğine imza atacağız” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ