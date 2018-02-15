Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.949
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.3048
EURO
4.7045

HD uyumlu olmayan uydu alıcıları çöpe

Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD), televizyon yayınlarının HD dönüşümüyle birlikte halen kullanılmakta olan eski SD uydu alıcılarına karşı kamuoyunu uyardı

15 Şubat 2018 Perşembe 18:37
HD uyumlu olmayan uydu alıcıları çöpe

Türksat tarafından geliştirilen sıkıştırılmış yeni MPEG-4 HD formatıyla uydu platformlarında yayın yapan tüm SD televizyon yayınları HD olacak ve eski SD uydu alıcıları yakın gelecekte tarihe karışacak.

Yüksek çözünürlüklü HD yayınların her eve ulaşması için TUYAD kurumsal üyelerinin başlattığı kampanya ile eski SD uydu alıcılarını getirenlere yeni HD uydu alıcıları yüzde 20 indirimli olarak satışa sunulacak.

TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, "TV yayınlarındaki HD dönüşümün 2.7 milyar dolarlık bir hacim oluşturacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2018 sektörün hareketli olacağı bir yıl olacak.

Ayrıca çok önemsediğimiz bir konu daha var. Eski uydu alıcılarının geri toplanması konusunda ELDAY derneğiyle önemli bir iş birliğine imza atacağız” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Telekomünikasyon Uydu Ve Yayıncılık İş İnsanları DerneğiKamuoyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konutta Artvin sürprizi
Konutta Artvin sürprizi
En borçlu İstanbul
En borçlu İstanbul
Türkmenistan'a dev farbrika
Türkmenistan'a dev farbrika
Yüksek cari açık korkutuyor
Yüksek cari açık korkutuyor
Meyve sebzede en iyi pazar Rusya
Meyve sebzede en iyi pazar Rusya
'Yüksek enflasyonda sorumlu tarım değil'
'Yüksek enflasyonda sorumlu tarım değil'
Avrupa Yakası'nda 610 bin konut taşındı
Avrupa Yakası'nda 610 bin konut taşındı
İhracatçının belini büken 3 sorun
İhracatçının belini büken 3 sorun
Yaşlı traktörlerin faturası ağır
Yaşlı traktörlerin faturası ağır

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim