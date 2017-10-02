'Hedef yıllık 50 milyon turist'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yabancı turistin Türkiye'de ortalama harcamasının 700-750 dolar düzeyinde bulunduğunu, bu rakamın dünya ortalamasının bir miktar gerisinde olduğunu söyledi.

Dünyada en fazla turist ağırlayan ülkenin Fransa olduğunu belirten Yağcı, Fransa'ya gelen yabancı turistlerin kişi başı harcamasının Türkiye'nin biraz daha altında bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu da önemli olanın hacim olduğunu gösteriyor. Bizim hedefimiz en azından dünya turizm geliri ortalamasını yakalamak. Bu da geçen sene yaklaşık 900 dolar düzeyinde idi. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu ortalamayı yakalamamız lazım ama bunun için öncelikle pazar hacimlerinin yakalanması lazım. Talep oluşunca gelir de oluşacaktır. Asıl hedefimiz de yıllık 50 milyon yabancı turiste ulaşmak ve buna ulaşırken ortalama bin dolarlık turist harcamasını yakalamamız lazım" diye konuştu.

Turizmde pazar çeşitliliğinin önemine de dikkati çeken Yağcı, Avrupa ülkelerinin Türkiye turizminin bu noktaya gelmesinde çok önemli rolü olduğunu ve bu pazarın kaybedilmemesi gerektiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ