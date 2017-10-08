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Helal pazarına 'HAK' geliyor

Türkiye'de helal akreditasyon alanında tek yetkili kuruluş olacak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı Meclis'te onaylanırsa Türkiye'nin 3.9 trilyon dolar hacimli helal ürün pazarında söz sahibi olmasının önü açılmış olacak.

08 Ekim 2017 Pazar 16:33
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Helal pazarına 'HAK' geliyor

Türkiye'nin, 3,9 trilyon dolarlık helal ürün pazarında söz sahibi olmasını sağlayacak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarının Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edilmesi ve kısa sürede görüşülmesi bekleniyor.

Tasarıya göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye'nin helal ürün akreditasyonu alanında faaliyet göstermesi için idari ve mali özerkliğe sahip HAK kurulacak. Kurum, Türkiye ve yurt dışında helal uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşları akredite ederek, bu kuruluşların düzenledikleri helal belgelerine güven duyulmasını sağlayacak.

HAK tarafından akredite edilen kuruluşların, ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunması ve düzenledikleri helal belgelerinin uluslararası alanda kabulü gerçekleştirilecek. Türkiye'de helal akreditasyon alanında tek yetkili kuruluş olacak HAK, bu alandaki kıstas ve tedbirleri de belirleyecek. HAK, Türkiye'yi, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) gibi uluslarası platformlarda da temsil edecek.

Helal pazarı 3.9 trilyon dolar

Tasarının gerekçesinde, dünyadaki 1.8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün talebinin giderek arttığı belirtilirken, helal kavramının artık sadece gıdayla sınırlı olmadığı, tekstil, eczacılık, kozmetik ve hizmetler sektörlerinde de geçerli olduğuna dikkat çekildi.

Gerekçeye göre, dünyada helal belgesine sahip gıda ürünleri pazarı 415 milyar dolar seviyesine çıkarken, Müslüman nüfusun, helal niteliği taşıyan gıda, tekstil, kozmetik, turizm gibi sektörlere yaptığı harcama ise 1.9 trilyon doları buluyor. Dünyadaki helal ürün ve hizmetleri içine alan helal ekonomisi ise 3.9 trilyon dolara ulaşıyor.

Haber Merkezi

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