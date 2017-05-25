Helal turizmde Türkiye 4. sırada

COŞKUN ÇELEKOĞLU
Tatil ve seyahat sektöründe dini duyarlılıkları gözeten "helal turizm"e ilgi artıyor. Helal Tturizm pazarı 2020 yılında ise 180 milyon turist ile 220 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyada "helal tatil" hizmeti veren tesis sayısı 350 civarında iken bunun 160'ı, Türkiye'de bulunuyor. İslami inanca ve kurallara uygun şekilde tatil yapmak isteyenler için ortaya çıkan helal tatilde tüketiciler, konakladıkları otellerde ibadete rahat odalar, alkollü içecek sunulmaması, kadın ile erkeklerin ayrı kullanabileceği yüzme havuzları ve özel aile hizmetlerine dikkat ediyor. Dünyada helal tatil hizmeti veren tesis sayısı yaklaşık 400 ve bunun 160'ı Türkiye'de bulunuyor.
Malezya önde
Küresel Müslüman Seyahat Endeksi'nde Rusya bu yıl 44. sırada yer aldı. Rusya geçtiğimiz yıl 49. sıradaydı. Tahminlere göre, 2020 yılına gelindiğinde Müslüman turizm pazarının büyüklüğü 180 milyon turist ve 220 milyar dolarlık hacme ulaşacak.