Helal turizmde Türkiye 4. sırada

COŞKUN ÇELEKOĞLU

Tatil ve seyahat sektöründe dini duyarlılıkları gözeten "helal turizm"e ilgi artıyor. Helal Tturizm pazarı 2020 yılında ise 180 milyon turist ile 220 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyada "helal tatil" hizmeti veren tesis sayısı 350 civarında iken bunun 160'ı, Türkiye'de bulunuyor. İslami inanca ve kurallara uygun şekilde tatil yapmak isteyenler için ortaya çıkan helal tatilde tüketiciler, konakladıkları otellerde ibadete rahat odalar, alkollü içecek sunulmaması, kadın ile erkeklerin ayrı kullanabileceği yüzme havuzları ve özel aile hizmetlerine dikkat ediyor. Dünyada helal tatil hizmeti veren tesis sayısı yaklaşık 400 ve bunun 160'ı Türkiye'de bulunuyor.

Malezya önde

CrescentRating'in MasterCard ile birlikte her yıl hazırladığı Global Muslim Travel Index, yani Küresel Müslüman Seyahat Endeksi'nde Türkiye 4. sırada. Liste, helal gıda ürünleri ve Müslüman ailelere uygun otel seçenekleri gibi kriterlerle hazırlanıyor. Listenin ilk sırasında Malezya var. Bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri Endonezya , Türkiye ve Suudi Arabistan takip ediyor. Eski SSCB ülkeleri arasında en iyi derece 17. sırada yer alan Kazakistan'a ait. Kırgızistan 25, Tacikistan 26, Özbekistan 28. sırada. Çoğunluğu Müslüman olan ülkeler dışarıda bırakıldığında listenin ilk sırasında Tayland yer alırken, Rusya kendine 16. sırada yer buluyor.

143 milyonu bulan nüfusunun yaklaşık 20 milyonu Müslüman olarak hesaplanan Rusya "helal turizm" pazarında henüz çok geride.

Küresel Müslüman Seyahat Endeksi'nde Rusya bu yıl 44. sırada yer aldı. Rusya geçtiğimiz yıl 49. sıradaydı. Tahminlere göre, 2020 yılına gelindiğinde Müslüman turizm pazarının büyüklüğü 180 milyon turist ve 220 milyar dolarlık hacme ulaşacak.