Hem ekşi hem de pahalı

İçerdiği C vitamini başta olmak üzere vücuda onlarca faydası olan limon, bu yıl tezgahlara hayli pahalı. Son 3 yıldır limon bahçelerinde görülen don olayları nedeniyle bahçelerde de verim düşüklüğü yaşandı. Limon üreticilerini büyük zarara uğratan verim düşüklüğü, fiyatlara önemli ölçüde yansıdı. Hasat dönemi olmasına rağmen 6 adet limonun 5 liradan satıldığı tezgahlarda, pazarcılar birkaç ay sonra büyük bir limon sıkıntısı çekileceğini belirtiyor. Bu yılki limon fiyatlarının yüksek olmasının nedenlerinden bahseden üreticiler, “Bu yıl limon fiyatının yüksek olmasının nedeni ürünün az olmasından kaynaklanıyor. Son 3 sene don olayları oldu. Limonda don olunca bahçelerde verim de dolaylı olarak düştü. Yani 100 tonluk bahçede 30-40 ton limon var. Şu an tezgah dolu görünse de ileriye dönük sıkıntılar baş gösterebilir ve fiyatlar daha da artabilir. Özellikle bu yıl limon fiyatlarının yüksek olur” ifadelerini kullandı. EKONOMİ SERVİSİ

