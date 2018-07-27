Hem havalimanı, hem AVM

İlk fazı tamamlandığında 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İGA) Türkiye'deki AVM'lerin çoğundan daha fazla kiralanabilir ticari alan bulunuyor. İGA'da giden yolcu katında 39 bin 812 metrekare, gelen yolcu katında ise 13 bin 998 metrekare mağaza alanı yer alıyor. Havalimanındaki ticari alanlar şöyle:

• Premium ve ana akım olmak üzere iki parçalı moda ve aksesuar alanları olacak ve bu alanların her biri 3 bin metrekare büyüklüğünde ve 25’er satış mağazasını bünyesinde barındıracak.

• Saat, mücevher ve bijuteri bölümünde toplamda 3 bin metrekarelik alanda 30 mağazalık kiralanabilir alan mevcut. Çocuk giyimi için ise 3 satış alanından oluşan 300 metrekare büyüklüğünde bir alan alışveriş severlerin hizmetinde olacak. Ev tekstili ve aksesuarları için 5 satış mağazası, 450 metrekarelik bir alan ile yolcularımıza hizmet verecek.

• Öte yandan kara tarafında yaklaşık 10 bin metrekare mağaza alanı bulunuyor. Bu alanda araç kiralama, turizm acentaları, banka ofisleri, kuaför, eczane vesaire yer alacak.

EKONOMİ SERVİSİ