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Her 10 şirketten 6'sı dolandırıldı

Uluslararası Dolandırıcılık Raporu’na göre, her 10 şirketten altısı internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri nedeniyle kayba uğradı

30 Ocak 2018 Salı 18:11
Her 10 şirketten 6'sı dolandırıldı

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Experian'ın 11 ülkede 5 bin 500'den fazla tüketici ve 500 şirket yöneticisiyle görüşerek gerçekleştirdiği Uluslararası Dolandırıcılık Raporu’na göre, her 10 şirketten altısı internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri nedeniyle geçen yıla göre daha yüksek oranlarda kayıplara uğruyor.

Aynı zamanda dolandırıcılık kayıpları konusundaki bu trend, uluslararası alanda da artmaya devam ediyor. Araştırma sonuçları, şirketlerin yüzde 72 oranındaki büyük bir çoğunluğunun dolandırıcılık işlemlerini giderek büyüyen bir sorun olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türk şirketlerinin yüzde 62’si mevcut güvenlik önlemleri ve kimlik doğrulama süreçleri ile müşterilerinin dijital deneyimlerinin olumsuz etkilendiğini düşünüyor. Araştırmaya göre, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 59’u, müşterilerinin internet üzerinden yapılan işlemler için alınan güvenlik önlemlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyor.

Şirketlerin yüzde 62’si ise, bazı dolandırıcılık işlemlerini, ticaret ve iş yapmanın doğal bir sonucu olarak kabul ediyor.

Ticari kayıp oluşuyor

Araştırmaya göre, şirketlerin dolandırıcılıkla daha iyi mücadele edebilmeleri için, müşterilerinin kimliklerini çok daha iyi tanımaları gerekiyor.

Hala şirketlerin büyük çoğunluğu, dolandırıcılığı önleme konusuna kuşkuyla yaklaşıyor ve izin ya da güvenden daha çok tespit yolunu tercih ediyorlar.

Şirketlerin yüzde 71'i aslında gerekenden çok daha fazla işlemi engellediklerinin farkında. Bunun zararı sadece satış kaybıyla ortaya çıkmıyor, aynı zamanda söz konusu müşteri gelirinin ömür boyu değerini de düşürebiliyor. Şirket yöneticileri, müşterilerin kimliklerini belirleme konusunda daha hassas olup, gerçek işlemlerin engellenmesinden kaçınabilselerdi, satış gelirlerinin artacağını kabul ediyorlar.

Hatta şirketlerin yüzde 84'ü, müşterilerin kimlikleri konusunda kesin bilgiye sahip olsalardı, dolandırıcılık riskine ilişkin kontrol ihtiyacının da azalacağını belirtiyorlar. Araştırma sonuçlarında, Türkiye’de akıllı telefon ve mobil cihaza sahip olma oranı yüzde 95, dizüstü bilgisayar için bu oran yüzde 85 olarak belirtiliyor. İnternet üzerinden yapılan işlemlere bakıldığında ise, Türkiye’de internet üzerinden hizmet ve ürün satın alma oranı yüzde 81, bireysel bankacılık oranı yüzde 91, kredi kartı ve bireysel kredi başvuru oranı ise yüzde 59 oranında seyrediyor.

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Uluslararası Dolandırıcılık RaporuInternetKayba
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