Her 3 konuttan 1'i krediyle satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3.7 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4.7 artışla 120 bin 198 oldu. Konut satışında en yüksek payı 18 bin 696 konutla (yüzde 15.6) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 630 konut satışıyla (yüzde 10.5) Ankara, 6 bin 838 konut satışıyla (yüzde 5.7) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 13 konutla Hakkari, 16 konutla Ardahan ve 61 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

38 bin konut krediyle satıldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 artarak 38 bin 743'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 32.2 olarak gerçekleşti. Kredili konut satışlarında İstanbul 6 bin 590 konut satışı ve yüzde 17 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında banka kredisiyle satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 46.9 ile Bilecik olduğu görüldü. Türkiye genelinde ağustosta diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 81 bin 455 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 56 bin 498 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak bin 684 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 524 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 376 konutla Antalya, 103 konutla Yalova, 101 konutla Aydın, 100 konutla Bursa, 99 konutla Trabzon izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 317 konut satın aldı. Bunu 198 konutla Suudi Arabistan, 135 konutla Kuveyt, 95 konutla Rusya, 81 konutla Afganistan takip etti. EKONOMİ SERVİSİ