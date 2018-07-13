Her 5 gazeteciden biri işsiz

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, istatistiklere göre 2017'de 111 gazetecinin gözaltına alındığını, 62'sinin tutuklandığını, 200'ün üzerinde gazetecinin ise işten atıldığını söyledi.

Aynı istatistiğe göre bu yılın ilk 6 ayında 32 gazetecinin tutuklandığını, 50'nin üzerinde kişinin de işten atıldığını ifade eden Çakırözer, "İşsiz gazeteci sayısı sektörde yüzde 30'lara varmış durumda. 12 bin gazeteci işsiz. Araştırma önergesini vermemizde özellikle meslektaşlarımızın işsizlik belasıyla karşı karşıya kalması ve bu oranın giderek yükselmesi en önemli belirleyici neden oldu" diye konuştu.

Türkiye'nin, basın özgürlüğü konusunda 180 ülke içerisinde 157'nci sırada yer aldığını savunan Çakırözer, bu sıralamanın Türkiye'ye yakışmadığını vurguladı.

Basın özgürlüğünün mutlak suretle güvence altına alınması gerektiğinin altını çizen Çakırözer, sarı basın kartının Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü yerine bağımsız bir kuruluş tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çakırözer, “Gazetelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından gazetelerin maliyetlerini arttıran en önemli etkenlerden birisi olan kağıt fiyatları konusunda kur sabitlemesi yapılması ya da kağıt masraflarının devlet tarafından desteklenmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Bu arada CHP, basın kuruluşları ve basın emekçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin Meclis'te araştırma önergesi verdi.

HABER MERKEZİ