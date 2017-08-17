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Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

Ekmek israfının fazla olduğuna vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2013 yılında ekmek israfı üzerine yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına göre 250 gramlık standart ekmek üzerinden Türkiye’de yılda 33.2 milyar adet ekmek üretiliyor

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Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor
Tüketim ise yılda 31.4 milyar adet. İsraf edilen ekmek miktarı ise yılda 1.79 milyar adet. Yani üretilen ekmeğin yüzde 5.4’ü israf edilmiş oluyor. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan göçler ve artan nüfus göz önünde alınınca günlük israfın 5.2 düzeyinde olduğu tahmin ediliyor” dedi.

En çok ekmek israfı yapılan alanın fırınlar olduğunu hatırlatan Palandöken, “Bir günde israf edilen 5,2 milyon adet ekmeğin; 3 milyonu fırınlarda, 1 buçuk milyonu evlerde, 0,5 milyonu ise personel ve öğrenci yemekhaneleri ile lokanta ve otellerde israf ediliyor. Günlük israf edilen 5,2 milyon adet ekmek ile 4,5 milyon kişinin 1 günlük ihtiyacı giderilebilir. Bu duyarlılık ile israfla her alanda savaşmalıyız” dedi. ERSAN İLTER/İSTANBUL

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