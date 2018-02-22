Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116841
ALTIN
161.854
DOLAR
3.7823
STERLİN
5.2842
EURO
4.6622

“Her şey dahil” sistemi Ruslara para harcatmıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusların Türkiye’de diğer turistlere göre yüzde 28 daha az harcadıklarını bildirdi

22 Şubat 2018 Perşembe 17:39
“Her şey dahil” sistemi Ruslara para harcatmıyor

ATOR bu istatistiklerde otelde konaklama ve uçak bilet fiyatlarının dikkate alınmadığını, sadece Türkiye’de bulundukları süre boyunca harcanan giderlerin kapsandığı belirtti. Bir Rus turist ortalama 458 dolar harcadı ve bu diğer yabancı turistlere göre yüzde 28 daha az.

Türkiye’de turistlerin ortalama giderleri 630 dolar düzeyinde bulunuyor. Özellikle, Alman turistler Türkiye’de 685 dolar, İngiliz turist 639 dolar, Fransız turist 838 dolar harcıyor. En bonkör turistlerin 1312 dolar harcayan Avustralyalı ve 1008 dolar harcayan Japon turistler oldu.

ATOR, Rusların düşük giderlerinin Türkiye’de “Herşey dahil” sistemi seçerek otelden çıkmamaları ve otel dışında yemek ve eğlenceye para harcamamalarından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, Rusların seyahat süresi de diğer turistlere kıyasla çok uzun değil. Rus turistlerin 6.5 gece tatil yaptıkları Türkiye’de İngiliz turistler 8.3 gece, Alman turistler 10.5 gece kalıyorlar.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Rusya Tur Operatörleri BirliğiRusTürkiyeTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın kart rekortmeni Türkiye
Avrupa'nın kart rekortmeni Türkiye
ANKA yerli motorla uçtu
ANKA yerli motorla uçtu
73 bin mühendis işsiz
73 bin mühendis işsiz
Konutların 3'te 1'i krediyle satıldı
Konutların 3'te 1'i krediyle satıldı
Brezilya'ya mal satmanın kestirme yolu!
Brezilya'ya mal satmanın kestirme yolu!
Memorial da üniversite kuruyor
Memorial da üniversite kuruyor
İndirimler tüketici yanıltmamalı
İndirimler tüketici yanıltmamalı
Kapadokya, Çinli turistleri bekliyor
Kapadokya, Çinli turistleri bekliyor
Doğalgaz ithalatı ticari sır sayıldı
Doğalgaz ithalatı ticari sır sayıldı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim