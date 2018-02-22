“Her şey dahil” sistemi Ruslara para harcatmıyor

ATOR bu istatistiklerde otelde konaklama ve uçak bilet fiyatlarının dikkate alınmadığını, sadece Türkiye’de bulundukları süre boyunca harcanan giderlerin kapsandığı belirtti. Bir Rus turist ortalama 458 dolar harcadı ve bu diğer yabancı turistlere göre yüzde 28 daha az.

Türkiye’de turistlerin ortalama giderleri 630 dolar düzeyinde bulunuyor. Özellikle, Alman turistler Türkiye’de 685 dolar, İngiliz turist 639 dolar, Fransız turist 838 dolar harcıyor. En bonkör turistlerin 1312 dolar harcayan Avustralyalı ve 1008 dolar harcayan Japon turistler oldu.

ATOR, Rusların düşük giderlerinin Türkiye’de “Herşey dahil” sistemi seçerek otelden çıkmamaları ve otel dışında yemek ve eğlenceye para harcamamalarından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, Rusların seyahat süresi de diğer turistlere kıyasla çok uzun değil. Rus turistlerin 6.5 gece tatil yaptıkları Türkiye’de İngiliz turistler 8.3 gece, Alman turistler 10.5 gece kalıyorlar.

EKONOMİ SERVİSİ