Her siber saldırı ortalama 861 bin dolar zarar demek

Buna göre tek bir siber güvenlik vakası büyük işletmeler için ortalamada 861 bin dolar maliyet oluşturuyor. KOBİ’ler için ise bu rakam 86 bin 500 dolar. Daha da endişe verici olanı, kurtarma maliyeti saldırının keşif zamanına bağlı olarak önemli ölçüde artıyor. KOBİ'ler ilk ihlalden sonra bir hafta içerisinde tespit edilen saldırılar sonrasında toparlanmak için, bir gün içerisinde tespit edilen saldırılara kıyasla yüzde 44 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabiliyor. Aynı koşullarda masraflar büyük işletmeler için yüzde 27 daha fazla oluyor. Tipik bir küçük işletme şu anda toplam BT bütçesinin yüzde 18'ini güvenliğe ayırırken, büyük işletmeler yüzde 21’ini ayırıyor. EKONOMİ SERVİSİ