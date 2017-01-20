Her yıl 500 bin büyükbaş ithal ediliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (TİGEM) 'Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi Projesi' ve 'Damızlık Hayvanlara Embriyo Transferi Projesi' konusunda düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çelik, "2016 yılı sonunda 15 bin civarında damızlık düve ithal ettik. TİGEM'in bünyesinde 32 bin baş damızlık hayvan var, ama bunun 15 bini bu kısa sürede geldi ve embriyo transferine hazır vaziyette" dedi.

Tarım ürünlerinde üreticiden alıcıya giden yolda aracıların kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bakanlık olarak üretici yani eli nasırlı çiftçi kardeşlerimizin ürettikleri ürünlerin tarlada ne kadar değer yaptığını ve piyasaya nasıl arz edildiğini hepimiz biliyoruz. 1 liraya tarladan çıkan bir ürün, eğer pazarda 5 lira ise bundan çiftçi kazanıyor anlamı çıkmaz. Ama çiftçiden çıktıktan sonra pazara gelinceye kadar yaşanan bu zincir, halka, oralarda meydana gelen son derece önemli değişimler ve artışlar söz konusu. Üreticinin elinden çıktıktan sonraki zincire müdahale şart, mutlaka müdahale yapılmalı, buradaki haksız kazancı sağlayanlarla ilgili bir çalışma yapılmalı. İlgili bakan arkadaşlarımız da o alanda çalışıyorlar."

AA