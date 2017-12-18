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HGS'de otomatik ödeme dönemi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) kanalıyla alınan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ürünlerine kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilebilecek

18 Aralık 2017 Pazartesi 22:57
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HGS'de otomatik ödeme dönemi

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, HGS'yi kullanan vatandaşların bakiye yetersizliğinden dolayı idari para cezasına maruz kalmalarını önlemek ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.
Buna göre, PTT kanalıyla alınan HGS ürünlerine kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilebilecek.

Otomatik ödeme talimatları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz gerçekleştirilebilecek. PTT AŞ yeni uygulamasıyla HGS geçişlerinde vatandaşlara alternatif ödeme kanalı sunmasının yanı sıra sürekli bir kontrole gereksinim duyulmadan HGS hesabına bakiye yükleme kolaylığı getiriyor. Uygulamayla bakiye yetersizliğinden kaynaklı ihlalli geçiş mağduriyetlerinin büyük ölçüde azalması öngörülüyor.

Yaklaşık 12 milyon aktif kullanıcısı bulunan HGS, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ücretli otoyol ve köprüler, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamındaki otoyol ve köprüler, Milli Parklar ve İDO feribot seferlerinde hizmet veriyor.
 

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Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim ŞirketiKredi KartıOtomatikTalimat
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