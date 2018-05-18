HIB’in ilk başkanı THY’den

Yeni kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) ilk genel kurulu yapıldı. Seçime THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın birlik başkanı, Özak Global Holding Başkanı Ahmet Akbalık’ın da başkan yardımcısı olduğu tek liste ile gidildi. Üyelerin 153 oyunu alan Aycı birliğin ilk başkanı oldu. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı, omuz omuza vererek sektörün sorunlarını Ankara ile birlikte çözümler üreteceklerini ve birliğin ortak strateji belgesini oluşturacaklarını belirterek, “Dövizdeki yükselişi durdurmak için ihracatı artıracağız. Bunun için hizmet ihracatçıları olarak bütün pazarlarda olacağız” diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de “Yeni yönetim yeni fırsatlar, yeni pazarlar bularak Türkiye’nin hizmet sektörünü daha ileri taşıyacaktır” dedi. Son yıllarda hızla büyüyen hizmetler sektörünün yıllık ihracatı 40 milyar dolara kadar ulaştı. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 150 milyar dolar. THY yaklaşık 7.2 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile sektörde açık ara lider konumda bulunuyor.