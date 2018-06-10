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Hilton'dan yaz indirimi

Hilton, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki otellerini içeren yaz kampanyasını başlattı

10 Haziran 2018 Pazar 17:39
Hilton'dan yaz indirimi

Şirket, kampanya kapsamında tatilcilere ve gezginlere yüzde 25'e varan indirim fırsatları sunuyor. Hilton yaz kampanyası 3 Eylül 2018'e kadar devam edecek ve Hilton Hotels and Resorts, DoubleTree by Hilton, Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn, Curio Collection by Hilton, Waldorf Astoria Hotels and Resorts ve Conrad Hotels and Resorts gibi Hilton markalarının tüm portföyü kapsamında yaz indirimlerinden yararlanabilmek mümkün.
EKONOMİ SERVİSİ

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