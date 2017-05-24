Hindistan'da buzdolabı fabrikası kuruyor

Koç Grubu şirketlerinden Arçelik AŞ, global büyüme yolunda attığı stratejik adımlara bir yenisini daha ekledi. 1.3 milyar nüfusu ile Çin'in ardından dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’ın köklü şirketlerinden Tata Grubu bünyesindeki Voltas ve Arçelik AŞ arasında, Hindistan’da üretim ve satış yapacak şirket kurulması için ortaklık anlaşması imzalandı. Arçelik AŞ’nin Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), inovasyon, teknoloji ve üretim gücü ile Voltas’ın güçlü marka ve satış dağıtım yetkinliğini bir araya getirecek olan şirketin, 'Voltas Beko' markalı ürünler ile Hindistan pazarının önde gelen oyuncularından biri olması hedefleniyor.

Buzdolabı fabrikası yolda

Bu ortaklık anlaşması kapsamında Hindistan’da kurulacak fabrikada buzdolabı üretimi gerçekleştirilecek. Ortak şirket, Arçelik fabrikalarında üretilen ana beyaz eşya ürünlerinin satışını da yapacak. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, işbirliğine ilişkin yaptığı değerendirmede, “Son yıllarda ekonomik güç merkezi Asya’ya kayarken, bölgenin yeni yatırımlar için cazibe merkezi olduğunu yakından izliyoruz. Gerek demografik gerekse ekonomik potansiyeli ile Hindistan, bu bölgenin en önemli pazarı ve ülkenin uluslararası projeksiyonlarda 2050 yılına kadar dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacağı öngörülüyor. Görüyoruz ki 1.3 milyar nüfusuyla Hindistan, beyaz eşya pazarı açısından da büyük bir potansiyel sunuyor.



7 ülkedeki, 18 üretim tesisi ile küresel büyüme yolculuğunu sürdüren Arçelik AŞ, bugün 145 ülkede satış faaliyeti gösteriyor. Gururla ifade etmek isterim ki, global markamız Beko, Arçelik’in küresel büyüme yolculuğuna ivme kazandırıyor. Bugün bu yolculuk daha da etkileyici bir boyut kazanıyor” dedi. Arçelik AŞ CEO’su Hakan Bulgurlu da, "Kurulacak fabrikada iş planımız kapsamında 2018 yılının sonuna kadar üretime başlamayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında fabrikalarımızda üretilen Beko markalı ürünlerimizi Hindistan’a ihraç ederken, ‘Voltas Beko’ markasıyla satışa sunacağız. Sıfırdan kurulacak fabrika yatırımımızla ortak şirketimizin Hindistan’da 10 yıl içinde 1 milyar doları aşan ciroya ve yüzde 10’nun üzerinde pazar payına ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Sermayesi 100 milyon dolar

100 milyon ABD doları sermaye ile kurulacak yeni şirkette Arçelik’in bağlı ortaklığı Ardutch BV’nin ve Voltas’ın yüzde 49 oranında eşit payları bulunacak. Koç Holding ve Tata Investment Corporation Ltd. ise yüzde 1’er hisse ile ortaklıkta yer alacak. Asya’nın en önemli şirketler topluluklarından biri olan Tata’nın Mart 2016 yıllık cirosu 103 milyar ABD doları ve topluluğun 660 binden fazla çalışanı bulunuyor.