Hollanda’ya yaptırım yok

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul’da Ekonomi Bakanlığının e-ticaret platformuna toplu üyeliklerine yönelik verdiği destekle ilgili ayrıntıların kamuoyu ile paylaşıldığı ‘e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği’ başlıklı basın toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Zeybekci, Hollanda’ya ekonomik yaptırımların olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, “Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ekonomik yaptırım olabileceğine dair açıklamalarının olduğunun hatırlatılması üzerine de Zeybekci, “Ben Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum” dedi.

TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını da değerlendiren Zeybekci, Türkiye’nin yüzde 5.5 büyüme oranının altına indiğinde işsizlikle ilgili rakamların negatif anlamda artmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Firmalara e-ticaret penceresi

Zeybekci, ‘E-Ticaret Atılımı’ toplantısında yaptığı konuşmada ise dünyada bilgiyi üreten ve bilgiyi tüketen iki grup olduğuna işaret ederek, “Biz tüketen ülkeyiz ancak bu böyle devam etmemeli” dedi. 2017 yılını ihracat yılı olarak ilan ettiklerini kaydeden Zeybekci, “Şu anda Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın talep edip de verilmeyen hiçbir şey kalmadı. Açıkça söylüyorum. İhracat primleri destekleri, navlun destekleri dahil olmak üzere bugüne kadar planladığımız tüm destekleri verdik. Yurt dışında ve yurt içindeki desteklerimizi artırdık” dedi.

Teşvik sisteminin amacının Türkiye’nin kendi devlerini yaratmak olduğunu dile getiren Zeybekci, müteahhitlere yurt dışında üstlendikleri projelerde kullanacakları Türk malı ürünler için yapacakları kredi faiz ödemelerine destek olacaklarını bildirdi. Zeybekci, bu desteğin yüzde 100 ve sıfır faizle olacağını vurguladı.

Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), e-ticaret platformları “AliBaba, Kompass ve Turkish Exporters” ile toplu üyelik anlaşmaları imzaladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Hedefimiz kısa süre içerisinde toplamda 10 bin firmamızın e-ticaret sitelerinde yer alması” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de aynı konuda yaptığı değerlendirmede “E-ticaret platformlarında tabiri caizse Türk işgali yaşanacak. Türk ihracatçısının küresel e-ticaret pazarına çıkarma yapmasına öncü olacağız. TİM’in bu girişiminin diğer kuruluşlara örnek teşkil etmesini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Babaanneye maaş doğruma gelmiyor’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Babaanne Projesi”nde maaş almaya hak kazananların açıklandığının hatırlatılması ve ekonomiye katkı yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı: “Eminim ekonomiye bir katkısı olacak da, benim şahsi görüşüm, Nihat Zeybekci olarak görüşüm; bir babaanneye torununa baktığı için para vermek pek doğruma gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim değerlerimiz var, Türkiye olarak bizim aile, o sevgi, o içtenlikle ilgili biraz hafif şey yaptığım bir konu o. Ama ekonomik anlamda her halde artı bir desteği, katkısı olacağı da kaçınılmazdır. Annelerin çalışmakla ilgili fırsat bulmaları anlamında da pozitif görüyorum.”