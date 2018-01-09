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Hükümet ''Taşerona' verdiği sözü tutmadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Meclisin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların görüşü alınmadan, KHK ile çıkarılan ‘taşeron işçilere kadro’ uygulamasının, bu konuda var olan sorunu daha da yoğunlaştırdığını söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 20:10
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Hükümet ''Taşerona' verdiği sözü tutmadı

Ömer Fethi Gürer, binlerce taşeron işçinin umutlarının boşa çıkarıldığını belirtti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile binlerce taşeron işçilerin umutlarının boşa çıkarıldığını ifade eden Gürer, kısmı bir düzenleme yapılmasına rağmen, özel bütçeli kuruluşların çoğunluğunda, KİT’lerde, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işyerlerinde, mal, yapım işi ve danışmanlık gibi işyerlerinde çalışanların kapsam dışı bırakıldığını söyledi.

Aynı kurum içindeki işçiler arasında da ayrım yapıldığına dikkat çeken Niğde Milletvekili Gürer, bu konuda önemli bir mağduriyet oluştuğuna vurgu yaptı.

Taşeron firmalarda çalışan emeklilerin yeni düzenleme ile işsiz kalacağını anlatan Gürer şunları söyledi: “Mevsimlik işçilerin kadro beklentileri gerçekleştirilmedi. Taşeron için hükûmetin verdiği söz gerçekleşmemiş oldu ve kaos doğdu. Şu anda belediyelerde de kim taşerondan yararlanıyor, kim yararlanmıyor, hangi şirket nedir kargaşası devam ediyor. Taşerondan kadroya geçiş süreciyle ilgili uygulamanın Meclis’ten çıkarılması halinde ve siyasi partilerin, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin katkısının sağlanması durumunda taşeron sorununun tamamen çözülmüş olacaktır. Bu şekilde yapılmadan KHK ile çıkarılan taşerona kadro uygulaması, sorunu daha yoğunlaştırarak geleceğe taşımaktadır."

YENİ MESAJ/ANKARA

Son Güncelleme: 10.01.2018 23:28
Anahtar Kelimeler:
KhkIşçiTaşeronAk Parti
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