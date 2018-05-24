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Hükümet yine Londra yolunda

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gelecek hafta İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:24
Hükümet yine Londra yolunda

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gelecek hafta İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, İstanbul'da 28 Mayıs Pazartesi günü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla görüşecek.

Daha sonra İngiltere'ye hareket edecek olan Şimşek ve Çetinkaya, 29 Mayıs Salı günü Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla buluşacak.

Özel sektör ve kamunun dış borçlarını döndürmek, cari açığı kapamak için Türkiye bu yıl 240 milyar dolara ihtiyaç duyuyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.05.2018 17:51
Anahtar Kelimeler:
Mehmet şimşekLondraParaBorçMurat çetinkayaMerkez Bankası Başkanı
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