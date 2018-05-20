Hurma ithalatına yılda 30 milyon dolar gidiyor

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye 2013'te 17 bin 921 ton, 2014'te 23 bin 371 ton, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton olmak üzere 5 yılda toplam 127 bin 936 ton hurma ithal etti. Geçen yıl sofralarda 13 farklı ülkeden hurma yer alırken, 51 milyon 309 bin dolarlık ithalatın yüzde 91.7’si Suudi Arabistan, İsrail, İran, Tunus ve Filistin'den karşılandı.

Suudi Arabistan, 2017’de Türkiye'nin hurma ithalatında değer bakımından ilk sırada yer aldı, bu ülkeyi İsrail ve İran takip etti. Suudi Arabistan’a hurma için 13 milyon 972 bin dolar ödendi. İsrail’den 11 milyon 913 bin dolarlık hurma ithal edilirken, İran’dan da 11 milyon 446 bin dolarlık alındı.

Filistin, Türkiye'nin hurma ithalatında hem değer ve hem de miktar bakımından beşinci sırada yer aldı. Filistin'e 863 ton hurmaya karşılık 4 milyon 232 bin dolar ödendi. Bu arada Hindistan, geçen yıl 166 milyon 946 bin dolarla en çok hurma ithal eden ülke oldu.

AA