Hurmaya zam yok

Bursa Tuzpazarın’da İran hurmaları 10 liradan başlayan fiyatlarla satılırken, Acve hurması ise 100 liraya alıcı buluyor. Vatandaşın en çok tercih ettiği Medine hurması çeşitleri ise 15 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla satılmakta. Pazarcılar taze hurmanın kilosunu da 30 liradan satıyor. Hurma satışına başlayan Tuzpazarı esnafı, "Ramazan ayına sayılı günler kala hurma çeşitlerini satışa çıkarttık. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar hurmaya talep gösteriyor. Hurma fiyatları 2 yıl önceki fiyatlarla aynı seviyede seyrediyor. Vatandaş bu yıl hurmayı zamsız yiyecek. Hurma fiyatları 10 liradan başlayarak 100 liraya kadar devam ediyor. İran hurmaları 10 liradan başlarken, Medine hurmaları ise 15 ile 50 lira. Acve ise 100 liradan alıcı buluyor. Bazı vatandaşların tercih ettiği taze hurmalar ise 30 liradan satılıyor” dedi. EKONOMİ SERVİSİ