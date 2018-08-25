İç turizmde Güneydoğu da parladı

İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki turizm değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayarak turizm pastasındaki payını artıran bölge, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. Son dönemlerde turistlerin uğrak noktası olmaya devam eden bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da bayram tatili süresince önceden rezervasyon yaptırmayan tatilciler otel bulmakta güçlük çekti.

Otellerdeki rezervasyonların yüzde 90'ün üzerinde seyrettiği söz konusu illerde, turizmle direkt veya dolaylı olarak bağlantılı olan sektörler çifte bayram yaşadı. Son dönemlerde, özellikle hafta sonları tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar, sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer aldı. Ziyaretçiler, restoranların da yoğun olduğu kentteki otellerde, rezervasyon yaptırmayan pek çok kişi konaklayacak yer bulmakta zorlandı.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te restoranlar, turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında kente özgü yemeklerden tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, müzeleri de ziyaret ediyor.

Gaziantep'teki ziyaretlerini tamamlayanların sonraki durakları, en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Halfeti ile tarihi Harran ilçeleri ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgenin merkezi konumundaki Şanlıurfa oluyor.