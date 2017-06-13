İcat edilenler devede kulak

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) STEM Projesi'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen "Neden STEM'i destekliyoruz?" başlıklı panelde, Amerikan Patent Enstitüsü Başkanının 1967'de "Burayı artık kapatalım, icat edilecek her şeyi bulduk" dediğini aktardı. Geçen yıl ABD'de Stanford Üniversitesi'nde katıldıkları bir sunumda ise şu ana kadar icat edilenlerin ancak yapılabileceklerin yüzde 1'ini oluşturduğunu duyduklarını belirten Yüngül, artık her şeyin hızlı değiştiğine işaret ederek, "Eskiden hızlı olmak lazım derlerdi, ama şimdi hıza ayak uydurmak lazım" dedi. Yüngül, STEM'in (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) de bu işin en önemli parçası olduğunu dile getirdi.

Zorlu Holding’ten Toshiba hamlesi

Kapatılan her iş için 2.2 işin oluştuğu bilgisini veren Yüngül, dünya baş döndürücü bir hızla değişirken kendilerinin de gençleri geleceğe hazırlamak gibi çok büyük bir sorumluluğu olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Her alanda o kadar büyük bir değişim yaşanıyor ki şu anda ABD'deki hukuk fakültelerinde robotların ileride işleyebileceği suçlar ile ilgili dersler verilmeye başlandı. Herkes geleceğe hazırlanıyor. Bu gerçekten baş döndürücü bir değişim ve buna kayıtsız kalanların yok olacağı çok açık. Üstelik bunu sadece teknolojik bir değişimden ibaret olarak görmek de çok büyük bir yanılgı." Kırk yıllık mühendis olduğunu ve hayatının pek çok alanında bunun faydasını gördüğünü belirten Yüngül, "Bu anlayış doğrultusunda biz gençlerimize fabrikalarımızın, tesislerimizin kapılarını açıyoruz. İşin mutfağı öğrenmelerini ve deneyimlemelerini sağlıyoruz" dedi. EKONOMİ SERVİSİ

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Toshiba'nın TV birimi için teklif verdiklerini belirterek, "Şu an incelenme aşamasında. Bizimle beraber teklif veren şirket sayısı 5 ya da 6. Toshiba konusunda karar 1-1.5 ay içerisinde çıkabilir" dedi. Yüngül, "Şu an incelenme aşamasında. Bizimle beraber teklif veren şirket sayısı 5 ya da 6. Toshiba konusunda karar 1-1.5 ay içerisinde çıkabilir" dedi. Toshiba'nın TV birimi ile ne kadar büyüklükteki bir varlığın kendilerine geçeceğine ilişkin soru üzerine Yüngül, "Bunu söylemek çok zor. Çünkü farklı rakamlar var. Toshiba'nın Avrupa'daki lisans hakkı bizde. Dolayısıyla biz zaten kendi güçlü pazarımızda bunu kullanıyoruz. Diğer bölgelerle ilgili en az ilave 6-7 milyonluk satış adedi gelmesi lazım" ifadelerini kullandı. AA