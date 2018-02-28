İDDMİB'te Rıdvan Mertöz yeniden aday

İhracatçı birliklerinde seçimler yaklaşıyor. Bu birliklerden biri de İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB)... İDDMİb Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, Nisan ayıdaki seçimde yeniden aday olacağını açıkladı. İhracat performansına dayalı olarak 70 firmanın ödül aldığı İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Mertöz, “2017 yılında 7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik.

2017 yılında sektörümüzün hammaddesi olan demir fiyatlarında ki artış yüzünden yüzde 10-11 oranında büyüme beklerken yüzde 14’lük bir büyüme gerçekleştirdik. 2017 yılında 8 yurtdışı ticaret heyeti, 6 fuara milli katılım ve bu organizasyonlara ek olarak 1 tane sektör çalıştayı gerçekleştirdik” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

