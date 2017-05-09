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IDEF’te yeni bir tank doğdu

Savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen pek çok ürünün yer aldığı 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2017) FNSS'nin Endonezyalı partneriyle ortak geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tankın prototipi ilk kez sergilendi

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IDEF’te yeni bir tank doğdu

Savunma sanayisinin önde gelen kara sistemleri üreticilerinden FNSS, fuarda hem yeni araçlarının lansmanını yapıyor hem de en yeni platformlarının geldiği son noktayı sergiliyor. FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalışma kapsamında geliştirdiği orta ağırlık sınıfı tank KAPLAN MT, testlere hazır prototipi ile IDEF 2017’de ziyaretçilerin karşısına çıktı. KAPLAN MT, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, geniş mühimmat seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasında güçlü bir oyuncu olarak yer almaya hazırlanıyor. KAPLAN MT'de aracın arka kısmında bulunan ve "20 BG/ton" mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan güç paketinden yer alıyor. Motor, bu gücü, çift pinli paletleri süren ve burulabilen mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli, anti-şok süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor. Aracın ateş gücünü ise yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip CMI Cockerill 3105 kulesi sağlıyor. Bu kule sayesinde KAPLAN MT, düşük ağırlığına rağmen, yüksek tahrip gücüne ulaşıyor. AA

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