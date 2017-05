İftarda Boğaz farkı

Ramazanda oteller ve restoranlar iftar menüleriyle adeta birbiriyle yarışıyor. İstanbul genelinde her bütçeye hitap eden seçenekler bulmak mümkün... Fiyatlar arasında ciddi farklar bulunuyor. Bu açıdan Boğaz hattı özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Boğaz üzerindeki tek Saray ve otel olan Çırağan Sarayı, Ramazanda iftarın yanı sıra sahur sofraları ile de dikkat çekiyor. Saray'ın Osmanlı mutfağını temsil eden Tuğra Restoran’da iftar menüsü Ramazan boyunca meyve suları, çay, kahve ve KDV dahil kişi başı 295 TL. Sahur menüsü ise 195 TL... Saray bahçelerinde açık büfe iftar yemeği ise içecekler dahil kişi başı 195 TL, bir başka ifadeyle Tuğra restoran’dan 100 lira daha ucuz. Özellikle Arapların Çırağan’daki iftarlara yoğun ilgi gösterdiği dile getiriliyor.

Taksim’deki otellerde durum

Boğaz'da yer alan Four Seasons Hotel at the Bosphorus'ın öne çıkan restoranı Aqua'da ise iftar KDV dahil 245 lira. Yine Boğaz hattında yer alan Grand Tarabya Otel'de ise 160 TL...

Taksim'de yer alan 5 yıldızlı otellerin fiyatları ise Boğaz hattı ile karşılaştırıldığında daha makul... Koç Grubu'na ait Divan Otel'de 120 liraya 'döner kebap'lı iftar etmek mümkünken, Intercontinental İstanbul'un boğaz manzaralı Safran Restoran'da fiyat 150 liraya ulaşıyor.

İftarda Conrad İstanbul'da 135 lira, Bomonti Hilton'da 145 lira, Swissotel The Bosphorus'ta 145 lira, Levent'teki Wyndham Grand İstanbul 95 lira, yeni açılan Fairmont Quasar İstanbul'da 99 lira, Raffles İstanbul Zorlu Center'da 185 liralık fiyat etiketleri yer alıyor. Elite World Otelleri’nde ise iftar 60 liradan başlıyor.

Restoranlar daha ucuz

Restoranlara gelince Boğaz hattında yer alan Feriye'de 145-185 liralık fiyatıyla öne çıkarken, Florya’daki Şazeli'de 130, Zorlu Center’daki Hacı Abdullah'ta 55-110, Florya’daki Kaşıbeyaz'da 120, Mabeyin'de 105 lira, Küçükçekmece'de bulunan Kebapçım Uğur Usta'da 39-55 lira arasında ödeme yaparak iftar etmek mümkün. Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde iftar 85 lira, Hidiv Kasrı'nda 90 lira, Galata Kulesi'nde 95 lira. EKONOMİ SERVİSİ