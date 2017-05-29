İftardan sonra internete yükleniyoruz

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un verdiği bilgiye göre Ramazanda iftardan sonra cep telefonu ve internet kullanımı dikkat çekici oranlarda artıyor. Vodafone aboneleri arasında Ramazan ayında internet kullanımını en çok artıran iller Hakkari (yüzde 34), Kilis (yüzde 18), Muş (yüzde 13), Diyarbakır (yüzde 11), Mersin, Mardin, Bitlis ve Kahramanmaraş (yüzde 10), Muğla (yüzde 9), Tekirdağ (yüzde 8), Yalova, Artvin ve Manisa (yüzde 7). Ramazan boyunca, cep telefonu kullanımında en önemli motivasyon 'zaman geçirmek' oluyor. Sahur vakitlerinde yakın çevreye sunulan 'uyandırma servisi' için yapılan kısa görüşmeler yüzde 62 artıyor.

Sosyal yaşam da değişiyor

Öte yandan Ramazan periyodunun günlük yaşama etkisi özellikle sosyalleşme alışkanlıklarında hissediliyor. İftar sonrası sosyal aktivitelerin yanı sıra misafirliğe gitme ya da misafir kabul etme eğilimi artıyor. Ramazan ayında market alışverişi için yapılan harcamalar da artıyor. Bu arada Geleneksel Ramazan kampanyalarına bu yıl da devam eden Vodafone, “Türkiye'nin ilk Dijital Bereket Paketi” konseptiyle geliştirdiği yeni kampanyasıyla, Vodafone'a gelen abonelere seçtikleri tarifelere ek olarak ücretsiz alabilecekleri, iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan, 3 ay geçerli kapsamlı bir paket sunuyor. Abonelerin “Vodafone Yanımda” uygulamasına girerek faydalanabileceği “Dijital Bereket Paketi” ile ailelerin bütçesine 70 milyon TL’lik katkı sağlanması hedefleniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Ramazan demek, bereket demek. Bu bereketli ayda biz de Vodafone'a gelen abonelerimize özel geliştirdiğimiz avantajlı tekliflerle tüketicilerin hem hatlarına hem de evlerine bereket getirecek bir kampanya tasarladık" şeklinde konuştu. Bu arada Aksoy, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'daki "Arena" ifadesinin kaldırılması yönündeki çalışmaya ilişkin soru üzerine, "Bu hafta içinde bu konuyla ilgili bir çalışma yapıp tamamlıyor olacağız. Bununla ilgili zaten bir değişiklik talimatı var. Bu yasal düzenleme çerçevesinde biz de kulüple beraber hazırlıklarımızı tamamlayıp bu hafta içinde duyuracağız" ifadelerini kullandı. EKONOMİ SERVİSİ