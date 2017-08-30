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Iğdır'ın umudu bu kez pamuk

Kayısı ve elmada istediği kazancı elde edemeyen Iğdırlı çiftçiler, yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden ekilmeye başlanan pamuktan medet umuyor

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Iğdır'ın umudu bu kez pamuk
Iğdır'da, yaklaşık 30 yıl sonra yeniden ekimine başlanan pamuğun yöre ekonomisini canlandırması hedefleniyor. Sahip olduğu mikroklima iklimi nedeniyle birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlayan ve bu nedenle "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır'da yüzlerce çiftçinin gelir elde ettiği pamuğun ekimi yaklaşık 30 yıl önce çeşitli şartlar nedeniyle durduruldu.

Uzun bir aradan sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün destekleriyle, dünyanın en iyi pamukları arasında gösterilen Iğdır pamuğunun yeniden yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde ekilen pamuktan yüksek verim alınınca bu ürün çiftçinin yeniden umudu oldu.
Kentte, pamuk üretiminin yaygınlaştırılmasıyla hem istihdamın artırılması hem çiftçinin gelirinin yükseltilmesi hem de yöre ekonomisinin canlandırılması amaçlanıyor.
Iğdır Valisi Enver Ünlü, pamuk üretiminin yaygınlaşması durumunda Iğdır'ın ekonomisinin büyük ölçüde gelişeceğini ifade ederek, "Çırçır fabrikalarımızla bölgemize İstanbul'dan, Bursa'dan tekstil fabrikaları taşınacak. Bundan eminim çünkü şu anda gelen tekstil fabrikalarını ziyaret ettim, çok güzel çalışıyorlar" dedi. Ünlü, tekstil sektörünün gelişmesiyle çevre illerden de Iğdır'a bir göç olacağını savundu. AA

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