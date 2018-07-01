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İhracat AB'ye arttı ABD'ye geriledi

10 yıldır sürdürdüğü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı görevini İsmail Gülle'ye devretmeden önce Haziran ayına ilişkin ihracat verilerini TİM Başkanı Büyükekşi açıkladı. Verilere göre ihracat Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 12.6 milyar dolara yükseldi. AB'ye yapılan ihracat yüzde 8 artarken, ABD'ye ihracat yüzde 13.9 geriledi

01 Temmuz 2018 Pazar 16:46
İhracat AB'ye arttı ABD'ye geriledi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin ihracatı Haziran ayında da tam gaz devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Haziran ayı ihracat rakamlarını bir basın bülteni ile kamuoyuna duyurdu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevi devretmeden önceki son rakam açıklamasında “Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 12.6 milyar dolara yükseldi.

Böylelikle, yılın ilk yarısında ihracat yüzde 7.4 artışla 81.9 milyar dolara çıkarken, son 12 aylık ihracat yüzde 9.7 artışla 161.5 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat ise yüzde 4.2 artarak 10 milyon ton oldu. İhracatımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, son rakam açıklamamızda da artış yaşamak, şahsım ve yönetimimiz için çok özel bir mutluluk. Yeni Başkanımız liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz” dedi.

TİM'in yeni başkanı Gülle

2008 yılından bu yana TİM Başkanlığı görevini yürüten ve görevini İsmail Gülle’ye devredecek olan Mehmet Büyükekşi, “10 yıllık görev sürem boyunca ihracatımızı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için çaba gösterdim. Bu çabalarımız neticesinde, küresel ekonomide ve çevremizde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ihracatımız 2018 yılında rekor seviyeye yükseldi.

Görevimi devretmiş olduğum Haziran ayı itibariyle yıllık bazda ihracatımız 161.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. İnanıyorum ki, yeni TİM Başkanımız İsmail Gülle de bu çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak ve 2023 hedeflerimize ulaşmamız yönünde ihracatımıza önemli katkılar sunacak” dedi. "Eriştiğimiz 19 aylık artış temposuna Haziran ayında bir yenisi daha eklendi, TİM verilerine göre 20 aydır ihracatımız soluksuz artıyor.

Bu tempoyu daha ileri taşımak en önemi hedef olmalı” şeklinde konuşan Mehmet Büyükekşi değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar Euro/Dolar paritesindeki gerileme ihracat artışımızı düşürecek olsa da seçim süreci kaynaklı belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomimizde yeniden bir canlanma yaşanacak ve ihracatımızda çift haneli artışlar görmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde enflasyonun ve faizin gerilemesiyle birlikte yatırımların sıçrama yapmasını ve ihracatımıza da olumlu katkı sunmasını bekliyoruz.”

Otomotiv sektörü yine lider

Haziran ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2.5 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotivde artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 oldu. Bu sektörü 1.42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1.36 milyar dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Haziran ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler yüzde 34.6 ile Çelik, yüzde 32.8 ile Süs Bitkileri ve Mamulleri ve yüzde 19 ile Tütün oldu.

Genele bakıldığında madencilik sektörü ihracatı yüzde 3.6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 5.8 artarken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 0.1 azaldı. İhracat pazarlarına bakıldığında ise Haziran ayında 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 1.2, İngiltere'ye yüzde 10.4, İtalya'ya yüzde 11, Fransa'ya yüzde 6.3 artış kaydedilirken, ABD’ye ihracatımız yüzde 13.9 geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise yüzde 47.6 ile Yunanistan’a oldu.

Ülke grubu bazında bakıldığında Haziran ayında AB'ye ihracat yüzde 8 artarken, AB'nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 52.1 oldu. Afrika'ya ihracat yüzde 23.8; Diğer Asya ülkelerine yüzde 33.2 artarken, Orta Doğu'ya yüzde 12.6, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 10.2 azaldı.

43 ilin ihracatı geriledi

Haziranda 37 il ihracatını artırırken, 43 ilde ise ihracat geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatları şu şekilde oldu: İstanbul 5.5 milyar dolar, Kocaeli 1.2 milyar dolar, Bursa 1.1 milyar dolar, İzmir 791 milyon dolar ve Ankara 602 milyon dolar. İlk 10'da en yüksek ihracat artışını yüzde 29.9 ile Hatay gerçekleştirdi.

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