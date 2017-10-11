İhracat devletin parasıyla yapılıyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından İstanbul'da düzenlenen 10. İstanbul Moda Konferansı'nda yaptığı konuşmada, geçen yıl ihracatçıya 33 milyar dolar destek sağladıklarını belirterek, "Bu yıl için hedefimiz 40 milyar dolardı, dokuzuncu ayın sonuna geldiğimizde bu hedefi kabaca 29 milyar dolara ulaştırdık. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 dolar bazında, reel bir artış sağladık" dedi. Yıldırım, şu bilgileri verdi: "Türkiye ihracatının 2016 yılı sonunda yüzde 23'üne destek vermişiz, bu sen sonunda bu desteğimizi 3 puan daha artıracağız, yüzde 26'ya çıkaracağız. Ekim başına geldiğimizde bu destek yüzdemizi, yüzde 25'e ulaştırdık, hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Sigorta konusunda da geçtiğimiz yıla göre reel olarak dolar bazında yüzde 34'lük bir artış sağladık. 2016 sonunda çalıştığımız ihracatçı sayımız 7 bin 700 civarındayken, bugün itibarıyla 8 bin 600'ü geçti."

Hazırgiyim ihracatı geri viteste

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de, hazır giyim ve konfeksiyonun Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı sektörü olduğuna işaret ederek, "2015 ve 2016'da ihracatımız 17 milyar doları buldu. 2017'nin geride bıraktığımız 9 aylık dilimini 12 milyar 650 milyon dolar ihracatla kapattık. Geçen yıla göre yüzde 1.8 eksideyiz. Ama ben son üç aydan umutluyum. İhracatın yüzde 72-73’ünü Avrupa’ya yapıyoruz. ABD orta ve uzun vadede en büyük pazarımız. Bu pazarda ihracatımızı 2 katına çıkarmalıyız. " dedi. Sektörün gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi için yapılması gerekenlere işaret eden Tanrıverdi, şunları kaydetti: "Örneğin kilogram başına ihracat gelirimizi 50 doların üzerine çıkarmak istiyoruz, kilogram başına ihracat gelirimizi de 45-50 dolarlara taşımalıyız" dedi.

Almanya'ya ihracat yerinde sayıyor

Hikmet Tanrıverdi, 2017 yılının ilk 9 ayında en büyük pazarımız konumundaki Almanya'ya hazırgiyim ihracatının geçen yılla hemen hemen aynı düzeyde olduğuna işaret ederek, "İngiltere'de ihracatta yüzde 6.2'lik bir kayıp var, İspanya'ya ise ihracatımızın yüzde 17.8 arttığını görüyoruz" bilgisini verdi.