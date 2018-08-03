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‘İhracat hedeflerini elektrik çarpmasın’

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına arka arkaya gelen zamlar, ihracat ve sanayi dünyasında tepkileri beraberinde getirdi

03 Ağustos 2018 Cuma 17:06
‘İhracat hedeflerini elektrik çarpmasın’

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 24 Haziran seçim sürecinde ertelenen zamların bir seferde sanayici ve ihracatçılara yansıtılmasının haksızlık olduğunu söyledi. Eskinazi, “İhracat ve büyüme hedeflerini elektrik çarpmasın” uyarısında bulundu. Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların tekrar gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istediklerini dile getiren Eskinazi, “Zamlar geri alınamıyorsa da, takvime bağlanarak ötelensin. Sanayide çarkların dönmeye devam etmesi için, dar gelirlinin yaklaşan kış mevsimini bir nebze rahat geçirmesi için elektrik ve doğalgaz zamlarının tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç var” çağrısında bulundu. BOTAŞ’ın, elektrik üretim amaçlı doğalgaz satış fiyatını yüzde 49.5 artırmasının kabul edilebilir olmadığını savunan Eskinazi, “Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları ortada” dedi. Elektrik fiyatları, 1 Ağustos’tan itibaren meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 artırılmıştı. Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9.57 artış ile 29.578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9.26 arttı, 24.479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55’lik bir değişimle 30.816 kuruşa yükseldi. Doğalgaz fiyatları da, 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere, konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğalgaz kullananlara yüzde 9 oranında artırılarak 0.832340 TL/Sm³, yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerine yüzde 14 oranında artırılarak 1.000464 TL/Sm³’e çıkarıldı. BOTAŞ, elektrik üretim amaçlı doğalgaz satış fiyatını ise yüzde 49.5 arttırdı. SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL

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