İhracat, ithalatı da peşinden sürüklüyor

AHMET SAFA TERZİ/HABER ANALİZ

Türkiye'nin ihracatı 2018 yılına çifte haneli artışlarla girdi. Bu artış sevindirici bulunsa da, ithalattaki artışın ihracatı neredeyse dörde katlaması ihracatın sorgulanmasını da beraberinde getiriyor. Ocak ayındaki ithalattaki artışın bir bölümü petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Ancak bu artışı sadece enerji ithalatıyla izah edebilmek mümkün değil... Bu kapsamda en fazla ihracat yaptığımız 3 sektörü ele alalım: Otomotivde ihraç edilen ürünlerde ciddi ithal girdi kullanılıyor. İkinci sırada yer alan tekstilde de yoğun olarak pamuk, kumaş ve iplik ithal ediliyor. Üçüncü sıradaki kimyevi maddeler sektörü ise tümüyle ithalata bağımlı bir sektör. Keza ihracat sıralamasında dördüncü sırada yer alan demir-çelik için de aynı şeyi söylemek mümkün. Durum bu olunca ihracatın artması ithalatı da körüklüyor.

Son 12 aylık ihracat 160 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şubat ayı ihracat rakamlarını ilişkin açıklamayı Senegal’den gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Afrika heyetinde olduklarını belirten TİM Başkanı, son 12 aylık ihracatın 160 milyar dolara dayandığını belirtti. TİM verilerine göre, Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2018 Şubat ayı, TİM verilerine göre ihracat tarihindeki en iyi Şubat ayı oldu. 2018’in ilk 2 ayında ihracat yüzde 12.8 artışla 25 milyar 346 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 11.1 artarak 159 milyar 27 milyon dolara ulaştı.

İhracatın yüzde 22’si otomotivden geldi

Sektörel bazda Şubat ayında en fazla ihracatı, 2.8 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.7 arttı. Otomotivi 1.4 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Almanya birinciliğini korudu, AB’nin payı yüzde 53 oldu.

