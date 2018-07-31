İhracat Temmuzda 14 milyar dolara yaklaştı

Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına imza atılacak. Bu arada TİM verilerine göre bu yıl Ocak-Temmuz ihracatının da yaklaşık 92 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz ayı ihracat rakamlarını 30 Haziran'da TİM Başkanı seçilen İsmail Gülle ilk kez açıklayacak. İhracat Temmuz 2017'de 11 milyar 474 milyon, Temmuz 2016'da 8 milyar 779 milyon, Temmuz 2015'te 10.8 milyar dolar, Temmuz 2013 ve 2014'te ise 12.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

COŞKUN ÇELEKOĞLU