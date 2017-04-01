İhracat toparlanıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Mart 2017 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 13 milyar 616 milyon dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM rakamlarına göre Kasım 2012’den bu yana en güçlü ihracat artışının Mart ayında kaydedildiğine dikkat çekti. Büyükekşi, “2017 yılına yüksek bir artış oranıyla başlamıştık. Mart ayında bu artış oranı çok daha yukarılara çıkmış oldu. Böylelikle ilk 3 aydaki ihracat artışımız yüzde 6.7 oldu. Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017 yılında dünya ekonomisindeki toparlanma ile birlikte hükümetimizin ihracatçılara verdiği desteklerin de etkisiyle ihracatımız yükselişe geçti. Verilere baktığımızda genele yayılan ve gittikçe hızlanan bir ihracat yapısına kavuştuğumuzu görüyoruz” dedi. Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın da bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artışla 144 milyar 877 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Otomotiv ihracatı sırtladı

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi Mart ayında da otomotiv sektörünün ihracatımızda başı çektiğini belirten Büyükekşi, “İhracatımıza sektörel olarak baktığımızda Mart ayında 666 milyon dolarlık artış ile değer bazında en yüksek artışı otomotiv sektörümüz kaydetti. Oransal olarak en yüksek artışlar yüzde 87.3 ile gemi ve yat ve yüzde 75.4 ile mücevherde görüldü. Tarım sektörümüzün ihracatı ise yüzde 7.2 artış gösterirken, bu sektör altında izlenen zeytin ve zeytinyağı ihracatımız yüzde 71.2 süs bitkileri ve mamulleri ihracatımız yüzde 24.7 artışla oransal olarak başı çekti. Yılın ilk üç ayına baktığımızda ise 4 milyar 73 milyon dolarlık ihracat artışının 1 milyar 470 milyon dolarlık kısmı otomotiv sektöründen, 874 milyon doları çelik sektöründen, 788 milyon doları ise kimyevi maddeler ve mamullerindeki ihracat artışından kaynaklandı. Geçtiğimiz dönemde emtia fiyatlarının gerilemesi sebebiyle çelik ve kimyevi maddeler sektörlerimizdeki ihracatımız gerileme kaydederken, bu sene tam tersine emtia fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte bu sektörlerimiz ihracat artışına en fazla destek veren sektörlerden oldu” dedi.

Asya ve Uzakdoğu’ya ihracat sıçrama yaptı

İhracat pazarlarına yönelik değerlendirmelerini de paylaşan Büyükekşi, “Mart ayında en dikkat çekici ihracat artışlarını Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde görüyoruz. Bu ayda Asya ülkelerine ihracatımız yüzde 44 artarken, Uzakdoğu ülkelerine ihracatımız ise yüzde 91’lik bir oranda artarak adeta sıçrama yaşadı. Ülkelere göre incelediğimizde ise, Mart ayında Singapur’a ihracatımız yüzde 340.5 gibi yüksek bir oranda artarken, Çin’e yapmış olduğumuz ihracat da yüzde 73 oranında yükseldi. AB ülkelerine ihracatımız her zaman olduğu gibi dengeli bir şekilde artmaya devam ediyor. Mart ayında AB-28’e olan ihracatımız yüzde 20 artarken, AB ülkeleri arasında en dikkat çekici artışların ise yüzde 95.9 ile Malta ve yüzde 92.1 ile Portekiz’de yaşandığını görüyoruz. Rusya’ya ihracatımız ise bu ay da artmaya devam etti, Mart ayında yüzde 45.3 oranında, ilk 3 ayda ise yüzde 40.3 seviyesinde artış kaydetti. En önemli ihraç pazarlarımızdan birisi olan Irak’a ihracatımız da benzer şekilde artışını sürdürüyor. Bu ülkeye ihracatımız Mart ayında yüzde 36.1 artış gösterdi. Diğer taraftan, siyasi sorunlar yaşadığımız Hollanda, İran ve Mısır ’a ihracatımız ise sırasıyla yüzde 8.5, 17.1 ve 13.3 oranında düşüş kaydetti” dedi.

TİM ihracatta artış TÜİK düşüş açıkladı

TİM verileri ile TÜİK verileri arasında oluşan farklara da değinen TİM Başkanı, “Bildiğiniz gibi 1 Mart’ta Bursa’da Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladık. 11 milyar 296 milyon dolar ihracat ve yüzde 5.1 artış olduğunu kaydettik. Dün de TÜİK Şubat ayında 12 milyar 127 milyon dolar ile ihracatın yüzde 1.9 daraldığını açıkladı. Daha önceki rakam açıklamalarımızda da değinmiştik. TİM verileri TÜİK’ten farklı olarak mücevher haricindeki altın ihracatını kapsamıyor. Farkın çok büyük bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Geçen sene Şubat ayında 71.08 GTİP kodlu ham, yarı işlenmiş veya pudra halinde altın ihracatı 1.5 milyar dolar iken bu sene bu rakam 600 milyon dolara düştü. Bizim rakamlarımız üzerine bu verileri eklediği için TÜİK ihracatta düşüş açıkladı” dedi.