İhracata otomotiv dopingi

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mayıs 2017 ihracat rakamlarını Gebze Çayırova’daki Ar-Ge merkezi Arçelik Garage’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. TİM verilerine göre Mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.8 artışla 12 milyar 472 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Böylelikle yılın ilk 5 ayında ihracat, yüzde 10 artışla 63 milyar 146 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracat ise yüzde 5.2 yükselişle 146 milyar 958 milyon dolara ulaştı. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve ihracatçı birlikleri başkanları katıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, burada yaptığı konuşmada, “Şunu gururla söyleyebiliriz ki, tam 7 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. 2017 yılı 1. çeyrekte ihracatın büyümeye 2 puan ve üstü katkı vermesini bekliyoruz” diye konuştu. Büyükekşi, ilk 5 ayda ihracat artışının yaklaşık dörtte birinin tek başına Sakarya kaynaklı olduğunu açıklayrak, "Mayıs ayında en yüksek ihracat artışını yüzde 237 ile Sakarya gerçekleştirdi. 2017 başından bu yana Sakarya, otomotiv sektöründeki yeni yatırımı ile birlikte ihracatını ciddi ölçüde artırmayı başardı" şeklinde konuştu.

Rusya’ya ihracatta artış

En fazla ihracat yapılan 20 ülkede en yüksek artışın yüzde 73.4 ile Rusya’ya gerçekleştiğini söyleyen Büyükekşi, “Bunda ülkeye yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu. Mayıs 2017 Rusya’ya ihracatımızın en yüksek oranda artış gösterdiği ay oldu” dedi. Mayısta sanayi ürünlerinde en fazla ihracat artışını yüzde 237 ile Gemi ve Yat sektörünün elde ettiğini belirten Büyükekşi, bunda geçen yıl ihracat yapılamayan İzlanda ve Danimarka’ya yapılan ihracatın etkili olduğunu kaydetti. İhracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de “2017 ihracatı orta vadeli programdaki 153 milyar dolarlık hedefi çok ileriye taşıyarak belki tarihi zirveyi yakalayacak. İhracatın ithalatı karşılama oranında 2017 hedefimiz yüzde 90 ve üzerine çıkmak. Orta vadede hedefimiz ihracatını ithalatı karşılama oranında yüzde 100’ü yakalamak. Bu kaçınılmazdır” dedi. Zeybekci, TİM rakamlarında net altın ihracatı, limanlarla demiryollarından hizmetlerin ihracatı gibi kalemlerin içermediğini hatırlattı. Zeybekci, bavul ve serbest bölge ihracatı eklendiğinde Türkiye’nin durumunun son derece pozitif olduğuna dikkat çekti.

Otomotiv farkı

Verilere göre otomotiv ihracatı Mayıs 2017'de Mayıs 2016'ya göre yüzde 28.4 artışla 2 milyar 565 milyon dolara ulaştı. Bu rakam otomotiv ihracatında bir rekor olarak kayıtlara geçti. Otomotiv ihracatı bu yılın ilk 5 ayında 11 milyar 860 milyon dolara, son 12 ayda ise 26.1 milyar dolara ulaştı. Bu arada ikinci sırada yer alan hazırgiyim ihracatında düşüş devam etti.

İhracatta 3. sırada ise kimyevi maddeler yer aldı.

Arçelik’ten 145 ülkeye ihracat

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "145 ülkeye ihracat yapıyorsak, arkasında inovasyon odaklı büyüme stratejimiz yer almaktadır. Bugün global firmalar sadece ürün ihracatı değil aynı zamanda teknoloji ve yetkinliklerini de ihraç edebildikleri ölçüde markalaşmaktadır. Ülke bazında patent başvuru sayıları önemli bir göstergedir. Bu bağlamda Türkiye’den yapılan patent başvurularının arttırılması büyük önem taşımaktadır" dedi.