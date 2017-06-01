İhracata otomotiv dopingi

RECEP BAHAR/İSTANBUL
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mayıs 2017 ihracat rakamlarını Gebze Çayırova’daki Ar-Ge merkezi Arçelik Garage’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. TİM verilerine göre Mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.8 artışla 12 milyar 472 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Böylelikle yılın ilk 5 ayında ihracat, yüzde 10 artışla 63 milyar 146 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracat ise yüzde 5.2 yükselişle 146 milyar 958 milyon dolara ulaştı. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve ihracatçı birlikleri başkanları katıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, burada yaptığı konuşmada, “Şunu gururla söyleyebiliriz ki, tam 7 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. 2017 yılı 1. çeyrekte ihracatın büyümeye 2 puan ve üstü katkı vermesini bekliyoruz” diye konuştu. Büyükekşi, ilk 5 ayda ihracat artışının yaklaşık dörtte birinin tek başına Sakarya kaynaklı olduğunu açıklayrak, "Mayıs ayında en yüksek ihracat artışını yüzde 237 ile Sakarya gerçekleştirdi. 2017 başından bu yana Sakarya, otomotiv sektöründeki yeni yatırımı ile birlikte ihracatını ciddi ölçüde artırmayı başardı" şeklinde konuştu.
Rusya’ya ihracatta artış
Otomotiv farkı
Arçelik’ten 145 ülkeye ihracat
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "145 ülkeye ihracat yapıyorsak, arkasında inovasyon odaklı büyüme stratejimiz yer almaktadır. Bugün global firmalar sadece ürün ihracatı değil aynı zamanda teknoloji ve yetkinliklerini de ihraç edebildikleri ölçüde markalaşmaktadır. Ülke bazında patent başvuru sayıları önemli bir göstergedir. Bu bağlamda Türkiye’den yapılan patent başvurularının arttırılması büyük önem taşımaktadır" dedi.