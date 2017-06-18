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İhracata piliç yetişmiyor

Geçen yıl piliç eti ihracatında yaşanan tıkanıklık aşıldı. TİM verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 49 artış gösterdi. Irak, 118 milyon dolarla kanatlı eti ihracatında ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 14 milyon dolarla Hong Kong, 8.8 milyon dolarla da Kongo izledi

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İhracata piliç yetişmiyor

Dünyanın önde gelen piliç eti üreticilerinden Türkiye, 2017'nin ilk 5 ayında ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 49 artırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'de Ocak-Mayıs döneminde 312 bin ton kanatlı et ihracatı karşılığı 373 milyon dolarlık gelir elde edildi. Dış satımda geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 49, miktar bazında yüzde 30 artış yaşandı.

Irak açık ara önde

Bu dönemde Irak, 118 milyon dolarla kanatlı eti ihracatında ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 14 milyon dolarla Hong Kong, 8.8 milyon dolarla da Kongo izledi. Ancak ihracatta açık ara önde olan Irak'ın 'kanatlı sektörüne' ciddi yatırım yapmasının Türkiye açısından gelecekte sorunlara yol açabileceğine işaret ediliyor. Öne çıkan diğer pazarlar ise Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan ve Libya oldu. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, piliç eti üretiminde dünyada 8'inci sırada bulunan Türkiye'nin ihracatta ise ilk 5'te yer aldığını söyledi. Kişi başı tavuk tüketiminde 20 kilogram sınırının aşıldığını hatırlatan Abalıoğlu, en önemli pazarların Türkiye'nin çevresinde konumlandığını ve iç tüketimde de büyüme potansiyelinin devam ettiğini dile getirdi. Abalıoğlu, geçen yıl ihracat açısından kötü bir yıl geçirildiğini ancak son aylarda bu kayıpların telafi edilmeye başlandığına dikkati çekti. YENİ MESAJ/AA
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