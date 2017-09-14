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İhracatçılar dümeni Rusya'ya kırdı

Türk ihracatçılar için uçak krizinin yaşandığı 24 Kasım 2015'ten önceki dönemde Rusya en önemli pazardı

14 Eylül 2017 Perşembe 16:22
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İhracatçılar dümeni Rusya'ya kırdı

Türk ihracatçılar için uçak krizinin yaşandığı 24 Kasım 2015'ten önceki dönemde Rusya en önemli pazardı.

Geçen yıl Temmuz ayından bu yana Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin onarılmaya başlanmasıyla birlikte Rusya yeniden 'ana hedef pazar' olarak öne çıkmaya başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'İhracat Pusulası' adıyla Güney Kore, Gana ve Rusya pazarlarıyla ilgili toplantılar yaptıklarını ifade ederek, ihracatçıların ticaret heyetlerinde yer alarak en çok girmek istedikleri pazarların sırasıyla Rusya, Katar ve Almanya olduğunu belirtti.

Büyükekşi, “Rusya, düzelen ikili ilişkilerimiz sonrası yeniden ihracatçılarımızın radarına girmiş durumda. İlk 8 aylık verilere baktığımızda da bu toparlanmayı görebiliyoruz. Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız Rusya’ya yüzde 52.6 artış kaydetti. Şimdiden tüm firmalarımızı Kasım ayında Rusya’ya düzenleyeceğimiz ticaret heyetimize davet etmek istiyorum” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 14.09.2017 18:06
Anahtar Kelimeler:
UçakRusya
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