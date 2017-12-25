İhracatçılar rotayı Hindistan’a çevirdi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hem ticaret yapılan ülke hem de ihracatçı sayısını artırmak amacıyla Coface’ın desteği ile düzenlediği “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında Hindistan pazarını ele aldı. Güney Kore, Gana, Rusya, Katar, Fas, Endonezya, Singapur ve Japonya’nın ardından “Rota: Hindistan” adıyla dokuzuncusu gerçekleştirilen etkinlikte, Hindistan pazarının risk ve fırsatları, pazara giriş yöntemleri gibi konularda ihracatçılara bilgi verilirken, pazarda başarılı olan firmaların hikayeleri de katılımcılarla paylaşıldı. TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki’nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Azar A. H. Khan ile çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.

'İhracatçı yurtdışı pazarları iyi tanımalı'

TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, açış konuşmasında “Hindistan 1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Dünyanın en büyük yedinci ekonomisi ve son 20 yıldır ortalama yüzde 7 oranında büyüdü. Satın Alma Gücü paritesine göre üçüncü ülke konumunda. Dünya ticaretinin yüzde 80’ini gerçekleştiren G20’ye üye bir ülke. Kendi coğrafyasında da önemli bir ticaret merkezi. Gerek Hindistan’daki Türk algısı, gerekse ülkemizdeki Hindistan algısı çok kuvvetli. Hindistan, gerek konumu gerekse de dinamik genç nüfusuyla birçok fırsatı bünyesinde barındırıyor. Karşılıklı ticaretimizi artırmamızın önünde hiçbir engel yok. Bizim ihracatçılar olarak yurtdışı pazarlarımızı iyi tanımamız gerekiyor” diye konuştu.

'Hindistan’da adil bir rekabet ortamı sunuyoruz'

Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Azar A. H. Khan da “Hindistan’daki firmalarla kuracağınız ortaklıklar ve yaptığınız ticaret, sizin sürdürülebilir olarak Hindistan ile ticaret yapmanıza katkı sağlayabilir. Böylece hem ticaretinizi sürdürülebilir olarak artırabilir hem de bu ülkenin dinamik nüfusundan faydalanabilirsiniz. Hindistan’da firmalara adil bir rekabet ortamı sağlamaya önem veriyoruz. Bu da yabancı firmalar için Hindistan’ı cazip bir pazar haline getiriyor” dedi.

Nakliyeden sigortaya pek çok konu ele alındı

Toplantının Hindistan Pazar Analizi başlıklı panelinde de Hindistan pazarına yönelik başarı hikayeleri, Türk ihracatçıların Hindistan firmalarına nasıl ulaşabileceği, nakliye, gümrükleme ve sigorta gibi çeşitli konular ele alındı. Panel TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panele katılan konuşmacılardan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Temsilcisi Tuğrul Somuncuoğlu, “Çevre ülkelerden Hindistan’da bulunan ve ticaret yapan daha çok firma var bizim de Hindistan’da daha fazla bulunmamız gerekiyor. Hindistan’ın çoğu yerinde rahatlıkla İngilizce konuşabilirsiniz. Diğer taraftan, Hindistan’da 50 milyonun üzerinde firma var. Firma güvenilirliği açısından ticaret yapacağınız firmaları bizim Ticaret Müşavirliklerine mail atarak görüşülebilir ya da Bakanlık sayfasından firma yetkililerini sorgulayabilirsiniz” dedi.